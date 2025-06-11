Büyükçekmece'de Ahmet Şahin Başkanvekili Seçildi - Son Dakika
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Yerel

Büyükçekmece'de Ahmet Şahin Başkanvekili Seçildi

11.06.2025 14:32
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Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP adayı Ahmet Şahin, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yerine başkanvekili seçildi. Şahin, 36 oy içerisinden 22'sini alarak göreve başladı.

Büyükçekmece'de Başkanvekili Ahmet Şahin oldu

İSTANBUL - Görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yerine yapılan başkanvekili seçimini CHP adayı Ahmet Şahin kazandı.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada Büyükşehir ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin, başkanvekili seçildi.

Ahmet Şahin 36 oyun 22'sini aldı

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Büyükçekmece Belediye başkanvekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i aday gösterirken AK Parti ve MHP grubundan oluşan Cumhur İttifakı ise, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi. CHP'nin 22, Cumhur İttifakı'nın 14 meclis üyesinin bulunduğu Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde ilk iki turda üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili seçildi.

"Başkanvekili Ahmet Şahin'e başarılar diliyorum"

Seçim sonrası konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, "Bugün icra etmiş olduğumuz belediye başkan vekili seçiminin oturumunu hep beraber tamamladık. Öncelikle Büyükçekmece'mize hayırlı, uğurlu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Gayet demokratik bir seçim. Meclis üyesi kardeşlerimiz, kendi hür iradeleriyle bir tercih ortaya koymuşlardır. Seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin'e başarılar diliyorum" dedi.

"Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride"

Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada bu mecliste olması gereken bu meclisin başkanı, bu halkın makamı, bu meclisin, bu halk tarafından oraya görevlendirilen Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün. Yine Büyükçekmece halkının, Büyükçekmece'ye hizmet etmesi için görevlendirdiği ve seçtiği Büyükçekmece Belediye Meclis Üyemiz, Başkan Yardımcımız Rıza Can Özdemir, siyasal iradesini ortaya koyacağı bu makamında oturmalıydı. Yine siyasal iradenin, bürokrasiden seçtiği ve bu halka hizmet etmesi için görevlendirdiği Belediye Başkan Yardımcımız Ömer Kazancı, bugün burada oturuyor olmalıydı. Ben onların sevgi, saygı ve selamlarıyla sizlere hitap etmek istiyorum. Sözlerin nasıl söyleneceğini ve hitap edeceğini bilemiyorum. Ben buraya destan yazmak için veya güzel sözler söylemek için çıkmadım. Ben duygularımı frenlemek için şu an cümlelerimi bir şekle, kelimeleri bir şekle sokmaya çalışıyorum. Bugün sadece burada hukuki bir sorumluluğu yerine getirdik. Eminim ki en kısa sürede adalet tecelli edecek ve tüm arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecekler. Sadece Hasan Akgün, sadece Rıza Can Özdemir, sadece Ömer Kazancı değil. Tüm arkadaşlarımız, başta cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün şu an yargılama süreci devam eden arkadaşlarımız, görevlerinin başına dönecekler. O süre içerisinde bizler, halkın onlara emanet ettiği görevleri, onlara verdiği sorumlulukla, o bilinçle bizler üstlendik. Burada ben bir kişi değilim, ben bir vekilim. Asilim içeride. Bu halkın asalete layık gördüğü kişi içeride. O görevinin başına geleceği güne kadar halkın, ona vermiş olduğu makamı ve emaneti, emanet olarak üzerimize alıyoruz. Ben bir değilim, biz burada meclis grubuyuz. Biz, burada bizi iktidara getiren bir meclisin parçalarıyız, üyeleriyiz. Söylenecek sözlerin bittiği yerdeyiz. Bizler, bu ülkenin adaletine, bu ülkenin hukukçularına, bu ülkedeki hukukun üstünlüğüne güveniyor, inanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Ahmet Şahin Başkanvekili Seçildi - Son Dakika

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