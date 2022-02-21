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Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı

21.02.2022 10:24
Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı

Büyükçekmece Belediyesi, Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü ile birlikte Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü ile birlikte Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı.

Dünya İzci Düşünce Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır gerçekleştirdi. Etkinlikte Yönelim Okulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Özgür Alkan, Büyükçekmece Final Anadolu Lisesi Müdürü Asef Ateş ve Silivri Solo Müzik Grubu'na destekleri için plaket takdim edildi. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü Lideri Bedriye Yılmaz, kulübün kuruluşunda ve her aşamasında engelli izcilere destek veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

Etkinlikler 2 gün devam etti

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda Dünya İzci Düşünce Günü kapsamında 2 gün boyunca süren etkinliklerde öğrenciler renkli dans gösterileri, şiir okumaları ve tiyatro oyunları gerçekleştirdi. Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü'nün öğrencileri ve aileleri işaret dili ile gösteriler yaparak şarkılar söyledi. Etkinliğe katılım ve ilgi yoğun oldu. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı
Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı
Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı
Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı
Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı

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Anadolu Lisesi, Büyükçekmece, Engelli, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Dünya İzci Düşünce Günü kutlandı - Son Dakika
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