Büyükçekmece'de Renkli Ihlamur Şenliği

Yerel

Büyükçekmece'de düzenlenen 1. Ihlamur Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, vatandaşlarla birlikte ıhlamur çiçeği topladı.

Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşen şenliğe 7'den 70'e yüzlerce Büyükçekmeceli katıldı. Ihlamur ağacı dikimin de yapıldığı şenlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı D. Hasan Akgün vatandaşlar ile birlikte ıhlamur çiçeği topladı. Toplanan ıhlamur çiçekleri paketlenerek şenliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı.

1994 yılından itibaren başlatılan planlı bir seferlik kapsamında binlerce ıhlamur ağacının dikildiği Büyükçekmece'de Ihlamur Şenliği düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu şenlik renkli görüntülere de sahne oldu.

Başkan Akgün: Büyükçekmece'de yeni bir kültür faaliyeti başladı

Büyükçekmeceli kadınlar ve çocuklar ile birlikte ıhlamur ağacı diken ve ardından da ıhlamur hasadı yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de ıhlamur ağacı dikiminin plan bir şekilde başlatıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bir proje dahilinde Büyükçekmece'nin bütün caddelerini, sokaklarını ıhlamurlarla donatma projesi 1994 altyapı çalışmalarımızla beraber başladı ve hala devam ediyor. Ne kadar ıhlamur ağacımız var derseniz yetişmiş bunun gibi. 10 binden fazla. Her sokak, her park, cadde, meydan ve çevreleri şu anda ıhlamur kokusuyla insanları karşılıyor. İnanılmaz şekilde ağacı görüyorsunuz. Toplandığı halde daha 3,4 sepet daha çıkar. Birkaç yıldan beri rağbet arttı. Çünkü Covid ile tanıştıktan sonra vatandaş doğayla baş başa olmayı, doğal beslenme bilimsel olarak ön plana çıktı. Vatandaş da doğal beslenme yönünde kendini zorladı. Bir baktık ki kimsenin geçerken selam vermediği ıhlamur ağaçlarının tepesinde merdivenlerle veya dalları çekip bunlar toplanıyor. Oradan da hareketle artık Büyükçekmece'de yeni bir kültür faaliyeti başladı. Bugün itibariyle ilkini yapıyoruz. Büyükçekmece Belediyesi Ihlamur Çiçeği Toplama Şenlikleri her caddede, her sokakta 1 hafta boyunca devam edecek. Vatandaşlarımız topladıkları bu çiçekleri evine götürecek. İster paketler, satar. Çünkü on binlerce ağaç var. İsterse eşine, dostuna dağıtır. 1 yıllık tüketimini kendisi kurutur, kullanır."

"Her türlü güzellikle iç içe yaşıyoruz"

Ihlamur Şenliği'ne katılan vatandaşlar da Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür etti.

Nazan Korkut isimli vatandaş, "Ben 25 yıldır Mimaroba'da ikamet etmekteyim. Gerçekten bu park işgal edilmiş durumdaydı. Burası gerçekten harabe bir boş arsaydı ve buraya palmiye ağaçları ekilmişti. O ağaçlar kendi kendine çürüdü. Ama Hasan Başkanım geldikten sonra biz doğayla ve burada gördüğünüz her türlü güzellikle iç içe yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL