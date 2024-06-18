Büyükçekmece'de Vatandaşlar Sahile Akın Etti

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Büyükçekmece'de Kurban Bayramı'nın 3. gününde güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken bazı vatandaşlarda güneşlenmeyi tercih ettiği sahil havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar 3'üncü gününde güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Büyükçekmece sahiline akın etti. Vatandaşlar ve çocuklar güzel havanın tadını çıkarırken Büyükçekmece sahiline akın eden vatandaşlar havadan görüntülendi. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar denize girerek serinlemeyi kimileri de kumsaldaki şemsiyelerde gölgelenmeyi tercih ettiği görülüyor. - İSTANBUL