Büyükçekmece'de rekor başvuru alan yaz spor okullarında eğitime devam ediliyor. 2 bin 450 öğrencinin başvurduğu yaz spor okullarında 15 farklı branşta eğitim verilerek geleceğin sporcuları yetiştiriliyor. Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okulunda bu sene atletizm, futbol, basketbol , voleybol , güreş, judo, jimnastik, tenis, masa tenisi, bisiklet, okçuluk, kaleci, satranç, çocuk yogası ve çocuk platesi gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece'de yaz spor okullarında eğitimler hızla devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.