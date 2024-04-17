Büyükçekmece'deki Leylekler Yeniden Yuvalarına Döndü - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki Leylekler Yeniden Yuvalarına Döndü

Büyükçekmece\'deki Leylekler Yeniden Yuvalarına Döndü

Büyükçekmece ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde elektrik direğinin üstüne yuva yapan leylekler, yol genişletme çalışmasının ardından korunan yuvalarına bu yıl yeniden geldi. Mahalle sakinleri, leyleklerin gelişini mutlulukla karşıladı.

17.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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Yaklaşık 20 yıldır Büyükçekmece ilçesinin Karaağaç Mahallesi'nde elektrik direğinin üstüne yuva yapan leylekler, yol genişletme çalışmasının ardından korunan yuvalarına bu yıl yeniden geldi.

Büyükçekmece Belediyesi geçtiğimiz yıl Karaaağaç Mahallesi'nde yol genişletme ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, elektrik direği üzerinde yavruları ile yaşayan leylekleri görünce bölgedeki çalışmaların leylek yavruları büyüyüp yuvalarını terk edinceye kadar durdurmuştu. Yapılan çalışmalarda leyleklerin 20 yıldır yuva yaptığı elektrik direkleri korunmuştu. Bu yıl yuvalarını yeniden aynı elektrik direği üstüne kuran leylekler mahalle sakinlerinin neşesi oldu.

Leyleklerin gelişini mutlulukla karşılayan mahalle sakinleri duygularını şöyle dile getirdi:

Ebru Aydın: "5 yıldır buradayım esnaflık yapıyorum. Leyleklerimiz hala burada. Her yıl Nisan, Mayıs ayı gibi burada oluyorlar. Daha önce burada bir direğimiz vardı. Başkanımız sağ olsun, hayvanların doğal düzenini bozmadı. Farklı bir noktaya kaydırıp tekrardan hayvanların yuvalarını orada kendileri elleriyle yaptırdı. O açıdan çok memnunuz. Burada doğal yaşamın bozulmaması, köy ortamımızın hiçbir şekilde düzenimizin bozulmaması bizleri çok mutlu etti. Bunun için Hasan Başkan'ımıza çok teşekkür ederiz."

Tuğçe Karagöz ise "19 yıldır buradayım. Buradaki leylek yuvasını hiçbir zaman kaldırmadılar. 19 senedir mart aylarında leylekler yuvasına geliyor. İnşaatlar yapıldığı halde o direği oradan kaldırmadılar. Fark ettiyseniz direği boyadılar ama yenisini koymadılar sırf yuvası bozulmasın diye. Bir tane daha var onu da kaldırmıyorlar hiçbir şekilde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece'deki Leylekler Yeniden Yuvalarına Döndü - Son Dakika

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