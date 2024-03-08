Büyükçekmece Belediyesi, İlçeye Katkı Sağlayanlara Madalya ve Berat Verdi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından ulusal ve uluslararası alanda ilçeyi başarıyla temsil eden, ilçeye maddi ve manevi desteklerle katkıda bulunan, eğitim, sağlık ve ibadethane gibi tesisler yaptıran kişi ve kuruluşlara madalya ve berat verildi.
Son 5 yıl içerisinde Büyükçekmece'ye katkı sağlayan 170 kişi ve kuruluşa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından "Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı", "Hizmet Onur Madalyası ve Beratı" ve "Hizmet Madalyası ve Beratı" verildi. Bu kapsamda 46 adet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı, 11 adet Hizmet Onur Madalyası ve Beratı, 113 adet Hizmet Madalyası ve Beratı verildi.
"5 yıllık dönem içerisinde bunların tamamını yaşadık"
Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçenin gelişmesinde, tanıtımında maddi ve manevi katkı sunan herkese teşekkür ederek şöyle konuştu:
"Bu akşam bir bakıma bizim şehrimizin ve bu şehre gönül verenlerin düğünü gibi, bayramı gibi bu töreni algılayabilirsiniz. Belediye başkanları mahallelerinin, beldelerinin, şehirlerinin gelişmesi ve halkın beklediği hizmetlerin yerine getirilebilmesi için plan proje yapar. Halkın beklentilerini ve onların önceliklerini sıralar. Bunları da yapmak için kendini zorlar. Özellikle son 10-15 yıldan bu yana belediyelerin bütçeleri baş aşağı gitmeye devam ediyor. Meclis üyelerimizle birlikte bu şehrin kalkınması için, gelişmesi için meclis kararları alırız. Uygulama noktasında da kendi iç ekibimizle baş başa kalırız veyahut ülkemizde bir olay vuku bulur. Örneğin Covid-19. Dünyanın bir anda sarsıldığı, milyonlarca canların gittiği yüz yılda bir meydana gelen bu tip felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. veya ülkeyi derinden etkileyen deprem gibi felaketler bizleri zor durumda bırakabilir. İşte bu hesapta olmayan, elimizde olmayan olayların vuku bulması, devletin planlarını altüst eder. İşte o zaman millet devreye girer. Tümüyle Türk toplumu devreye girer. Zora düşen ülkeye yardım etmeye çalışırlar. İşte biz kendi ülkemizde bu 5 yıllık dönem içerisinde bunların tamamını yaşadık. İşte bu gibi durumlarda bölgemizdeki iş insanları, sanayiciler ve halkımız bizim yanımızda oldu. veya geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için anaokulu yapacağız, ilkokul yapacağız, ortaokul yapacağız, eğitim tesisi yapacağız ve bunları milli eğitime teslim edeceğiz. İşte bir bakıyorsunuz ki o gönlü zengin, cebinde de para olan Türk milletinin fertleri, iş insanları, yatırımcılar, üretenler, hayırseverler sizin yanınızda oluyor. İşte bu akşam buraya davet etmiş olduğumuz siz kıymetli yatırımcılar, iş insanları, fikirleriyle, planlarıyla, projeleriyle bu şehre ve bu ülke insanlarına hizmete koşan kıymetli dostlarımıza bir anı olarak bir madalya takdim etmek için sizi buraya davet ettik."
Görev şehitleri unutulmadı
Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından sahneye çağrılan kişi ve kuruluşlara madalya ve beratları verildi. Ayrıca belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Büyükçekmece Belediyesi'nin pandemi döneminde görevi başında vefat eden çalışanlarından Murat Şeref Özer ve Hasan Yazıcı'nın ailesine de birer madalya takdim edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Büyükçekmece Belediyesi, İlçeye Katkı Sağlayanlara Madalya ve Berat Verdi - Son Dakika
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