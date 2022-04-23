Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler - Son Dakika
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Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler

23.04.2022 18:22

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102’inci yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece’de karnaval havasında kutlandı.

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102'inci yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece'de karnaval havasında kutlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kısıtlı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Büyükçekmece'de büyük bir coşku ile kutlandı.

Büyükçekmece Belediye Meydanı'nı dolduran binlerce çocuk hem gönüllerince bayramlarını hem de Ukrayna'da devam eden savaş için "Yurtta Barış Dünyada Barış" mesajı verdi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Büyükçekmeceli çocuklar, daha sonra Büyükçekmece Belediye Meydanı'ndaki 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliklerine katıldı.

23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliklerine katılan ve çocukların bayramını kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere madalyalarını takdim etti. Halk oyunları, bale, modern dans gösterileri ve spor gösterileri dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan miniklerin coşkusu yüzlerine yansıdı. Çocuklar, gösteriler sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözü ve "Savaşa Hayır" yazan pankartları açarak Ukrayna'daki savaşa dikkat çektiler.

"İYİ Kİ ATATÜRK BİZE 23 NİSAN'I ARMAĞAN ETMİŞ"

Bayramlarını gönüllerince kutlayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Poyraz Ekinci: "23 Nisan'da çok mutluyum, heyecanlıyım. Eğleniyoruz, geziyoruz. Kardeşimin gösteri vardı onu izledik. Güzelde eğlendik, bayağı eğleniyoruz. Atatürk'ün bizim için armağan ettiği bayram bize ne kadar değer verdiğini bize hissettiriyor. Seviniyorum, mutlu oluyorum."

-Ahsen Eliz Özyurt: "Bugün çok muyluyum. İyi ki Atatürk bize 23 Nisan'ı armağan etmiş. Bence çok güzel etkinlikler oldu. Birazdan burada pamuk şeker alacağız, zıp zıpa bineceğiz. Çok eğleneceğiz, çok güzel şeyler yapacağız."

-Alp Yaman Yener: "Bugün 23 Nisan'ın nasıl olduğunu, ne yapacağımızı ne kadar eğlendiğimizi anlatacağım. Çok güzel hissettiriyor. Yani bizim günümüz olduğu için gayet güzel hissettiriyor. Bugün yüz boyama yapacağız, balon şişirdik, şişme balonların üstünde zıpladık. Dans ettik palyaçolarla çok eğlenceli şeyler yaptık."

Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler
Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler
Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler
Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Büyükçekmeceli Çocuklar, 23 Nisan'da Tüm Dünyaya Barış Mesajı Verdiler - Son Dakika


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