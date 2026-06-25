Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Musul ziyareti

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul vilayetini ziyaret ederek, Vali Abdulkadir Dehil ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak'ın Musul vilayetini ziyaret etti. Büyükelçi İnan ziyaret kapsamında Musul Valisi Abdulkadir Dehil ile bir araya geldi İkili, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Türk şirketlerinin Musul'da yürüttüğü projeler ve yeni yatırım fırsatlarını görüştü. Taraflar ayrıca bu yıl içerisinde Musul'da Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı bir okulun açılması, kalkınma programlarının desteklenmesi, istihdam imkanlarının artırılması ve ticari hareketliliğin canlandırılması konularını masaya yatırıldı ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

"Musul ile Tokat arasında imzalanan kardeş şehir anlaşması iş birliğini güçlendirecek"

Musul Valisi Abdulkadir Dehil, toplantıda Türk firmalarının Musul Havalimanı'nın işletme ve yönetim süreçlerine dahil olma imkanlarının değerlendirildiğini belirtti. Dehil, kentte yeni sanayi bölgelerinin kurulmasına yönelik projelerin de gündeme geldiğini kaydetti. Vali Abdulkadir Dehil, Musul ile Tokat arasında imzalanan kardeş şehir anlaşmasının iki taraf arasındaki ekonomik ve kalkınma iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.

"Türkiye'nin Musul'un yeniden imarı ve kalkınmasına yönelik desteği sürecek"

Büyükelçi Anıl Bora İnan ise Türkiye'nin Musul'un yeniden imarı ve kalkınmasına yönelik desteğini sürdüreceğini vurguladı. Bora, Türk şirketlerinin kentte yürüttüğü projeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, Musul'u her ziyaret ettiğini büyük gelişmelerin yaşadığına dikkat çekti.

Toplantıya, Musul Başkonsolosu Serhad Varlı'nın yanı sıra Irak Meclisi Türkmen Milletvekili Züleyha İlyas, Musul Kaymakamı Hişam el-Haşimi, Musul Eğitim Müdürü Muhammed İbrahim Ubudi ve Musul Belediyesi Teknik Yardımcısı Firas Sultan da katıldı. - MUSUL