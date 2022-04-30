Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

30.04.2022 12:16
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile Hollanda'dan gelen misafirleri, başkanlık makamında ayrı ayrı kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile Hollanda'dan gelen misafirleri, başkanlık makamında ayrı ayrı kabul etti.

Tüm Kayserililerle olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile de bir araya gelmeye özen gösteren ve sürekli istişareler yapan Başkan Büyükkılıç'a ziyaretler sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Gülhan, Turan Sarımsaklı Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Emir Türkay ve dernek yönetimi ile Hollanda'dan gelen misafirler Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kadim kentimiz tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kamu kurum, kuruluşlarıyla ve özel teşebbüsleriyle eşsiz bir zenginliğe sahip. Bizler de bu zenginliğe layık olmaya çalışıyor, her birini bağrımıza basıyoruz" dedi. Misafirler de Başkan Büyükkılıç'a ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimden kültürel faaliyetlere, sağlıktan kentteki hizmetlere kadar çeşitli konular üzerinde değerlendirmelerin ve sohbetlerin yapıldığı ziyaretler sonunda Büyükkılıç heyetlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

YORUMLAR
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Ahmet Tural, Hollanda, Kayseri, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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