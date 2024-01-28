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Başkan Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi'nde Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi'nde Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'nde esnafları ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile buluştu. Büyükkılıç, esnaf dükkanlarını ziyaret ederek taleplerini dinledi ve vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet etti. Vatandaşlar, Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilmesini tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Kıranardı Mahallesi\'nde Esnaf Ziyaretinde Bulundu
28.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile buluştu. Büyükkılıç'a esnaf ziyaretinde AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Elbiz, Mehmet Efe ve Kıranardı Mahalle Muhtarı Recep Çopur da eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, çocuklar başta olmak üzere mahalleli tarafından çiçeklerle samimi ve sıcak bir şekilde karşılandı. Esnaf dükkanlarını tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, mahalle esnafına hayırlı işler temennisini ileterek taleplerini sordu. Bir esnaf dükkanından Türk kahvesi alarak vatandaşlara ikram eden Başkan Büyükkılıç, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmayarak onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Büyükkılıç daha sonra girdiği bir kahvehanede vatandaşların masasına misafir olarak çay eşliğinde sıcak ve samimi bir ortamda mahalle sakinleri ile sohbet etti. Kasap dükkanı ziyaretinde ise tezgahın başına geçen Başkan Büyükkılıç, müşterilere satış yaptı. Kıranardı Mahallesi esnaf ziyareti ve vatandaş buluşmasını değerlendiren Büyükkılıç, "Kıranardı'nın bizlere güneven, inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli sakinleriyle bir araya gelip esnaflarımıza da hayırlı işler dileklerimizi ilettik" dedi. Başkan Büyükkılıç, çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ortaya koyduklarına işaret ederek, "Kıranardı'nda hemşehrilerimizle hem sohbet ettik hem de bizlerden taleplerini dinledik. Her zaman olduğu gibi çözüm noktasında hemşehrilerimizin yardımcısı olduk" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterilen Büyükkılıç'ı tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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