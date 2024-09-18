Gaziler Günü\'nde Minnet Vurgusu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "19 Eylül Gaziler Günü, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmanın ve gazilerimize olan minnetimizi ifade etmenin bir vesilesidir. Vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi şanlı gününde minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinde, milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü uğruna fedakarca mücadele eden kahraman gazilerin bu özel gününü gurur ve minnetle kutladı.

Kahraman gazilerin, tarihin her döneminde millete umut ve cesaret verdiğini, ülkeyi savunma yolunda büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Onların kahramanlıkları, bizlere vatan sevgisinin, birliğin ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır" dedi.

"Vatan topraklarının her karışında izleriniz var"

Gazilere seslenen Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, vatanımızın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgeleri, kahramanlık ve fedakarlığın yaşayan örneklerisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan zaferlerin, vatan topraklarının her karışında izleriniz var. Sizler, bu zaferlerin sadece kahramanları değil, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatısınız. Başarılarınız ve fedakarlıklarınız sayesinde, vatanımız bugün özgür, bağımsız ve güçlü. Sizlerin gösterdiği cesaret ve kahramanlık, her daim hafızamızda ve gönüllerimizde canlı kalacak."

Büyükkılıç, Gaziler Günü'nü tebrik ettiği mesajında "Bu anlamlı günde, ülkemizin dört bir yanındaki gazilerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu, onlara duyduğumuz derin minneti ve sevgiyi ifade etmek istiyorum. Vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi şanlı gününde minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Tarihimizden aldığımız ilham ile milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla ilerlemesi temennisiyle, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ