Gaziler Günü'nde Minnet Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziler Günü'nde Minnet Vurgusu

Gaziler Günü\'nde Minnet Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

18.09.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "19 Eylül Gaziler Günü, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmanın ve gazilerimize olan minnetimizi ifade etmenin bir vesilesidir. Vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi şanlı gününde minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinde, milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü uğruna fedakarca mücadele eden kahraman gazilerin bu özel gününü gurur ve minnetle kutladı.

Kahraman gazilerin, tarihin her döneminde millete umut ve cesaret verdiğini, ülkeyi savunma yolunda büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Onların kahramanlıkları, bizlere vatan sevgisinin, birliğin ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatmaktadır" dedi.

"Vatan topraklarının her karışında izleriniz var"

Gazilere seslenen Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, vatanımızın özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin simgeleri, kahramanlık ve fedakarlığın yaşayan örneklerisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazanılan zaferlerin, vatan topraklarının her karışında izleriniz var. Sizler, bu zaferlerin sadece kahramanları değil, aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatısınız. Başarılarınız ve fedakarlıklarınız sayesinde, vatanımız bugün özgür, bağımsız ve güçlü. Sizlerin gösterdiği cesaret ve kahramanlık, her daim hafızamızda ve gönüllerimizde canlı kalacak."

Büyükkılıç, Gaziler Günü'nü tebrik ettiği mesajında "Bu anlamlı günde, ülkemizin dört bir yanındaki gazilerimizin ve ailelerinin yanında olduğumuzu, onlara duyduğumuz derin minneti ve sevgiyi ifade etmek istiyorum. Vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi şanlı gününde minnet ve şükranla anıyoruz. Tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Tarihimizden aldığımız ilham ile milletimizin birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla ilerlemesi temennisiyle, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

19 Eylül Gaziler Günü, 19 Eylül Gaziler Günü, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Politika, kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziler Günü'nde Minnet Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:46 Narin Güran’ı kim, neden öldürdü İşte gündemdeki 10 senaryo Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo
11:30 Türk Telekom CEO’sundan faturalardaki fahiş artışlara “Damacanalı“ savunma Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara "Damacanalı" savunma
10:31 Lübnan’daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı Türkiye’de de benzer bir saldırı riski var mı Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
18:23 Lübnan’dan korkunç görüntüler Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu Lübnan'dan korkunç görüntüler! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu
18:22 Süper Lig’de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları yayınlandı
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
17:44 Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi Dilruba röportajdaki sözleri için bakın ne dedi!
17:07 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaret Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret! Verilen mesaj da hediye de dikkat çekiciydi
16:56 Icardi’den Okan Buruk’a sürpriz telefon Icardi'den Okan Buruk'a sürpriz telefon
16:33 Şoförün dikkatsizliği neden oldu İkram kamyonu, uçağa çarptı Şoförün dikkatsizliği neden oldu! İkram kamyonu, uçağa çarptı!
16:27 Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım Yokluğun gözü kör olsun: Burcu burcu koktu ama gidip de isteyemedim, utandım
16:22 Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı Doktora giden aile hayatının şokunu yaşadı! 1 yaşındaki bebeğin kafasından ikizi çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 12:21:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziler Günü'nde Minnet Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement