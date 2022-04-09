Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor

09.04.2022 00:57
Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumları projesini devam ettirirken, bu yılda milyonlarca fideyi Aydınlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumları projesini devam ettirirken, bu yılda milyonlarca fideyi Aydınlılarla buluşturmaya devam ediyor.

2014 yılından bu yana Ata Tohumlarını korumanın öncülüğünü yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da fide dağıtımlarına başladı. Anadolu'nun en büyük zenginliğinin yerel tohumları olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Barış Altıntaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bu zenginliğe sahip çıktığını vurguladı.

Projede bu yıl milyonlarca salatalık, selin acuru, Ayşe Kadın fasulyesi, Aydın tatlı biberi, Koçarlı pembe domatesi ve Aydın karası patlıcanı fideleri dağıtılıyor. Dağıtımlara Sultanhisar'da başlanırken dağıtımlar Aydın'ın 17 ilçesinde yapılacak.

Dağıtımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altıntaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun Ata Tohumları projesi çerçevesinde Sultanhisarlı vatandaşlarımıza domates, biber patlıcan, salatalık, acur ve fasulye fidelerinin dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünün zaten düşük olduğu bu dönemlerde en azından kendi yiyeceğini üretmesi ve Ata Tohumlarının geleceğe aktarılması için bu dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımız başkanımıza çok teşekkür ediyor. Hem Ata Tohumlarıyla hem de tarımsal hizmetlerle ilgili başkanımızın çalışmaları ve projeleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altıntaş "Anadolu'nun en büyük zenginliği olan Ata Tohumlarını gelecek nesillere örnek olması için önemsiyoruz" şeklinde konuşurken, "Vatandaşımızın bu zor dönemde bir nebze nefes almalarına çalışıyoruz. Bu da inşallah gelecek nesillere örnek olur. Umarım bu kötü günler de en kısa zamanda biter. Pazarda patlıcanın kilosu 30 TL olursa konuşacak çok fazla bir şey kalmıyor. Türk halkı çalışkandır, siz yeter ki onlara fırsat verin. Bu imkanlar verildiğinde üretime çok katkıları olur" dedi. - AYDIN

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Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Barış Altıntaş, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor - Son Dakika


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