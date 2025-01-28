Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kampüs Mutfak Projesi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kampüs Mutfak Projesi

Büyükşehir Belediyesi\'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kampüs Mutfak Projesi

Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler Kampüsü'nde 'Kampüs Mutfak' adını verdiği yeni bir proje ile öğrencilere uygun fiyatla yemek sunmayı hedefliyor. Başkan Yusuf Alemdar, gençlerin hayatını kolaylaştıracak bu tesisin günlük bin kişiye hizmet verebileceğini belirtti.

28.01.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve ücretsiz ulaşım hamlesinden sonra gençlerin ekonomisine katkı sunacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kampüs ziyaretinde öğrencilerin talep ettikleri "Kampüs Mutfak" kapılarını açıyor. Başkan Yusuf Alemdar, "Kampüs içerisinde öğrencilerimize uygun fiyata yemek sağlayacak çalışmamızı tamamlıyoruz" dedi.

Örnek olan sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanında da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sağladığı Türkiye'deki en ucuz ulaşım imkanından sonra uygun fiyata sulu yemek sunacak bir tesisin kapılarını açıyor. Üniversitesiler Kampüsü içinde hazırlanan Kampüs Mutfak'ta her gün yüzlerce öğrenci için yemekler pişecek, uygun fiyata gençlere sunulacak. Günlük bin öğün kapasitesine sahip restoran, yakın zamanda kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle kampüs içerisinde helikopter pistinde hazırlanan tesis, sulu yemek çeşitleriyle günlük bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteyle hazırlandı. Menüleriyle bütçe dostu olacak Kampüs Mutfak ile öğrenciler sağlıklı, hijyenik, lezzetli yemeklere bütçelerini zorlamadan ulaşabilecek. Tesis, bir yemek alanı olmanın yanı sıra öğrenciler için sosyal bir alan niteliği de taşıyacak.

"En kıymetli hazinemiz gençlerimiz"

Ulaşım indirimi sonrası 'Kampüs Mutfak' ile gençlerin katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Alemdar, "Gençlerimiz, bu şehirde geleceğe umutla bakan en kıymetli hazinemizdir. Onların hayatını kolaylaştırmak ve eğitim süreçlerine destek olmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Hayata geçirdiğimiz yüzde 54'lük ulaşım indirimiyle gençlerimize nefes aldıracak bir adım atmıştık. Şimdi de Üniversiteler Kampüsü'nde 'Kampüs Mutfak' projesini hayata geçiriyoruz. Çeşit çeşit sulu yemeği gençlerimize uygun fiyata sunacağız" dedi.

"Gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz"

Gençlerin hayatını kolaylaştıracak her projenin destekçi olacaklarını belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Gençlerimizin bütçelerine ve sağlıklı beslenmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, gençlerimizin hayatında bir fark oluşturmak ve eğitim yolculuklarını daha huzurlu hale getirmektir. Şehrimizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya, onlar için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Gençler ekonomilerine katkı sağlayacak restoranda rahatça, keyifli vakit geçirebilecek. Merakla beklenen restoran, önümüzdeki günlerde kapılarını açmaya hazırlanıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Uygun Fiyatlı Kampüs Mutfak Projesi - Son Dakika

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