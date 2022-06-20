Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi

20.06.2022 11:25
Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği bu kez de Babalar Gününe özel yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği bu kez de Babalar Gününe özel yapıldı. Eşleri ve çocukları ile birlikte etkinliğe katılan babalar, keyifli bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği bu kez babalar için gerçekleştirildi. Kendilerine özel düzenlenen geziye katılan babalar, çocukları ve eşleri ile gün boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı. Etkinlik çerçevesinde ilk durak, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin 'Darısekisi Örnek Köy Projesi' çerçevesinde kurulan Yörük Köyü oldu. Örnek Köyde kurulan köy meydanı, üretim alanları ve sabit satış stantlarını gezen katılımcılar, alışveriş yaparak, Ortanca Sokakta bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezinin ikinci durağı ise Büyükşehir Belediyesinin fide dağıtımından faydalanan bir üretici kadının, Emirler Mahallesinde bulunan lavanta bahçesi oldu. Lavanta bahçesini gezerek burada da hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, geziyi lavantalar arasında tamamladı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesinden babalara doğa gezisi - Son Dakika

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