Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama - Son Dakika
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Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama

08.03.2022 14:35
Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeki bir dizi etkinliğine tatlı bir kutlama da ekledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ndeki bir dizi etkinliğine tatlı bir kutlama da ekledi.

8 Mart'a özel olarak hazırlanan çikolatalı kutlama mesajları, Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından meydanlarda, caddeler, duraklarda ve işletmelerde kadınlara armağan edildi. Kadınlar nazik kutlama mesajı ve bu tatlı sürpriz için teşekkür etti.

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun."

Hayatın alanında eşit ve güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz vurgusu yaparak bir mesaj yayınlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Dünya sizinle güzel, iyi ki varsınız! Emekleriyle yarınları aydınlatan tüm kadınları sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Daha eşit ve güçlü bir toplum için hayatın her alanında var olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun." dedi. - AYDIN

Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama
Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama
Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama

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Kadınlar Günü, Emekçi, Aydın, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den kadınlara çikolatalı kutlama - Son Dakika


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