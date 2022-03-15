Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hız kesmeden sürdürdüğü kültür sanat faaliyetleri kapsamında, Kayseri Tabip Odası işbirliği ile 14 Mart Tıp Bayramı Esat Kabaklı Konseri düzenledi. Konserde sevilen sanatçı Esat Kabaklı sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra spordan kültür sanata birçok farklı alanda faaliyet ve etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası işbirliği ile Esat Kabaklı Konseri düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile doktor ile sağlık çalışanları katıldı.

Konserde sevilen sanatçı Esat Kabaklı eşsiz parçalar seslendirdi. Sanatçının seslendirdiği parçalara eşlik eden konuklar, 14 Mart Tıp Bayramı'nda keyifli dakikalar geçirdi. - KAYSERİ