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Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği

04.01.2022 15:50
Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hastalara otomatik hasta yatağı desteği veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hastalara otomatik hasta yatağı desteği veriyor.

Antalya merkez ve ilçelerinde yatağa bağımlı yaşayan vatandaşlar hastaneden aldıkları raporla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurarak hasta yatağı talebinde bulunuyor. Yapılan incelemenin ardından yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken ve yatalak hastalara hastane tipi tam donanımlı elektrikli hasta yatakları teslim ediliyor.

"Evde kurulum yapılıyor"

Büyükşehir ekipleri yatakların kurulumunu yaparak, nasıl kullanılacağını anlatıyor. Verilen yatakların hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirebiliyor. Elektrikli hasta yatağı kumandayla kolaylıkla hastanın rahat edebileceği şekilde konumlandırılabiliyor. Hasta yakınları bu sayede hastaların yemek yeme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını daha rahat ve konforlu bir şekilde karşılayabiliyor. Böylece hastanın ve ona bakan kişilerin hayatının kolaylaşması sağlanıyor.

"Hasta yatakları teslim edildi"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Korkuteli, Kemer, Demre, İbradı ve Akseki'de başvuruları uygun görülen ihtiyaç sahibi vatandaşlara bakımlarının daha rahat yapılabilmesi için hasta yatakları teslim edildi. Korkuteli Yelten Mahallesi'nde ikamet eden ve oğlu ile geçirdiği trafik kazası sonrası kolları, bacakları ve kaburgaları yatağa bağımlı hale gelen Fatmana Erten'in ailesi verilen hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. - ANTALYA

Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği
Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Büyükşehir'den yatalak hastalara otomatik yatak desteği - Son Dakika
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