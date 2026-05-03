Büyükşehir, heyelanın kapattığı yolları yeniden ulaşıma açtı

03.05.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece şehir genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 4 mahalle yolunu, hızlı bir müdahale ile yeniden ulaşıma açtı.

Trabzon'da etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde genelinde heyelanlara neden oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde meydana gelen toprak kaymalarına anında müdahale etti. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Maçka'nın Esiroğlu ve Kaynarca mahalleleri ile Akçaabat'ın Uçarsu ve Yomra'nın Şanlı mahallesi yolları, yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için temizlik ve düzenleme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Şehrimiz genelinde etkili olan yoğun yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan yollar ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yeniden ulaşıma açmıştır. Yağışların etkisini sürdürme ihtimaline karşı tüm birimlerimiz teyakkuz halinde olup, olası yeni olumsuzluklara karşı hazırlıklarımız devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Her türlü ihbar, talep ve acil durum bildirimleri için vatandaşlarımız Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) Alo 153 hattı üzerinden 7/24 belediyemize ulaşabilir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

