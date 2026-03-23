Büyükşehir'in açık hava buz pateni pisti bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi

23.03.2026 17:07  Güncelleme: 17:08
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti, bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti, bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi. 16 Mart'ta hizmete açılan tesis, açılışa özel olarak bayram boyunca vatandaşlara ücretsiz buz pateni yapma imkanı sundu.

Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri ve 2029 Dünya Spor Başkenti adayı Kayseri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor vizyonu doğrultusunda spor yatırımlarına bir yenisini daha eklerken, Büyükşehir'in son hizmete açtığı tesislerden Açık Hava Buz Pateni Pisti, Ramazan Bayramı'nda ilgi odağı oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporu tabana yayma ve vatandaşları farklı spor branşlarıyla buluşturma hedefi doğrultusunda, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan ve 16 Mart'ta hizmete açılan Açık Hava Buz Pateni Pisti, bayramda 2 bin 820 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen ve bayram boyunca ücretsiz buz pateni hizmeti veren tesis, bayramda gençler başta olmak üzere buz pateni meraklıları ile doldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Açık Hava Buz Pateni Pisti'nde paten yapma imkanı bulan sporseverler, Büyükşehir Belediyesi'nin spor alanındaki hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a vizyoner hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kayseri, Büyükşehir ile Spor Alanında Zirveye Yürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya verdiği önem ve destek çerçevesinde Büyükşehir'in proje ve yatırımları, Kayseri'yi spor alanında emin adımlarla zirveye taşıyor.

Şehrin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda geliştirilen Açık Hava Buz Pateni Pisti, özellikle gençlerin ve çocukların buz sporlarıyla tanışmasına da imkan sağlayacak.

Modern altyapısı ve güvenli kullanım alanlarıyla dikkat çeken açık hava buz pisti, hem amatör hem de profesyonel spor meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla birlikte sporu, dört mevsim yaşanabilir bir şehir kültürü haline getirmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

