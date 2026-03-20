Büyükşehir\'in kabir ziyareti hizmetine vatandaştan tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesi ve bayramın birinci gününde mezarlıklarda sunduğu ücretsiz ulaşım ve kapsamlı hizmetlerle vatandaşların takdirini topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek bir hizmet anlayışına imza attı. Özellikle geniş bir alana sahip Kayseri Şehir Mezarlığı'nda hayata geçirilen ücretsiz ulaşım hizmeti, yaşlı ve engelli vatandaşların ziyaretlerini kolaylaştırdı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişlerinde konuşlandırılan araçlarla ziyaretçileri kabirlere ulaştırırken, vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kabir ziyareti için mezarlığa gelen yaşlı vatandaşlar, uygulamanın son derece yerinde ve anlamlı olduğunu vurgulayarak belediyeye teşekkür etti.

Vedat Karabulut isimli vatandaş, bu hizmeti Büyükşehir Belediyesi'nin her bayram yaptığını söyleyerek, "Gayet güzel, araçlar da rahat, istediğimiz yere götürdü, getirdi" dedi. Refika Badi isimli yaşlı vatandaş ise bu hizmetin çok güzel olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar, mezarlık hizmetlerinin belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerken, yapılan çalışmaların hem manevi hem de sosyal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti. Ziyaretçiler, kabir başında dua edip Kur'an-ı Kerim okuyarak, özellikle genç nesillere kabir ziyaretinin önemini hatırlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yalnızca Şehir Mezarlığı ile sınırlı kalmayarak; Asri Mezarlık, Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıkları ile Kartal Şehitliği'nde de bayram öncesi kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu bu hizmetler, vatandaşlar tarafından "tam not" alırken, bayramın manevi atmosferine de önemli katkı sağladı.

Ayrıca Ulaşım A.Ş. Arife günü mezarlık ziyaretlerini kolaylaştırmak için Asri Mezarlık ve Bülbülpınarı Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. - KAYSERİ