Büyükşehir’in spor vizyonu Erciyes’i yeni sezonun vazgeçilmez kamp merkezi yapıyor - Son Dakika
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Büyükşehir’in spor vizyonu Erciyes’i yeni sezonun vazgeçilmez kamp merkezi yapıyor

Büyükşehir’in spor vizyonu Erciyes’i yeni sezonun vazgeçilmez kamp merkezi yapıyor
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla hayata geçirilen yatırımlarla spor turizminin merkezi haline gelen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla hayata geçirilen yatırımlarla spor turizminin merkezi haline gelen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde yerli ve yabancı profesyonel kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği kamp merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en donanımlı spor tesisleri arasında gösterilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonu öncesinde profesyonel futbol kulüplerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sporu ve spor turizmini önceleyen vizyonu doğrultusunda şehre kazandırılan tesis, 1.850 metre rakımdaki konumu, uluslararası standartlardaki sahaları, modern altyapısı ve doğal iklim avantajıyla hem yerli hem de yabancı kulüplerin yeni sezon hazırlıkları için ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını elde etmesinin ardından spor alanındaki uluslararası marka değerini daha da güçlendiren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon da futbolun nabzını tutuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen profesyonel takımlar, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için Erciyes'te kamp yaparak yüksek irtifanın sağladığı fiziksel avantajlardan yararlanıyor.

Sahalarda antrenman temposu her geçen gün yükselirken, Erciyes'in eşsiz doğası ve modern tesisleri sporculara üst düzey kamp imkanı sunuyor. Kamp merkezi, futbolun yanı sıra farklı branşlarda da spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Kayseri'nin spor turizmindeki öncü rolünü güçlendiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir’in spor vizyonu Erciyes’i yeni sezonun vazgeçilmez kamp merkezi yapıyor - Son Dakika

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