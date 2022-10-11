Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar - Son Dakika
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Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar

11.10.2022 13:27
Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi, meclis üyelerince kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi, meclis üyelerince kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilirken 18 asıl, 28 ek gündem maddesi olmak üzere 46 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Kentte istihdama yönelik önemli bir proje olan Kayseri Kariyer Merkezi'ni hayata geçiren ve binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir Belediyesi, Meclis'te kadın istihdamına yönelik önemli kararlara da imza attı.

SARIOĞLAN'DA KADINLARIN AKTİF İŞ GÜCÜNE KATILIMLARINI SAĞLAYACAK İŞBİRLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis gündem maddelerinden 28 ek gündem maddesi arasında yer alan 2 gündem maddesi müzakere edildi. Gündem maddelerinden, Sarıoğlan ilçesinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçedeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklemek için Sarıoğlan Kaymakamlığı öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan Belediyesi ve S.S. Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

YAHYALI ELMA ÇİÇEĞİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'NE YENİ YER

Ayrıca, bir diğer gündem maddesi olan mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Yahyalı ilçesi, Fevziçakmak Mahallesinde bulunan yerin, S.S. Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kadınlara yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Yahyalı Belediyesine tahsis edilmesi talebinin de meclis üyelerince görüşüldü. Gündem maddesi üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesi çerçevesinde, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yahyalı ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde ilçe müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş Kuran Kursu'nun yeni yerlerine taşınmasıyla boşalan yerin sınırlı sorumlu Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından kadınlara yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere Yahyalı Belediyesi'ne 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi önergesi de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar - Son Dakika

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