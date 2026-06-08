Kayseri Meclisi'nde 94 madde karara bağlandı - Son Dakika
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Kayseri Meclisi'nde 94 madde karara bağlandı

Kayseri Meclisi\'nde 94 madde karara bağlandı
08.06.2026 17:01  Güncelleme: 17:03
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2025 bütçe kesin hesabı kabul edilirken, Erciyes'e ekipman alımı, Özvatan'a itfaiye binası ve Türk Dünyası Kültür Başkenti programına katılım kararları öne çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında şehrin geleceğine yön verecek 94 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı kabul edilirken, Erciyes'e yeni ekipman alımı, Özvatan'a itfaiye hizmet binası yapılması ve Türk Dünyası Kültür Başkenti programına katılım kararları öne çıktı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 69 asıl ve 25 ek gündem maddesi olmak üzere 94 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından müzakere edilerek karara bağlandı. Gündem maddeleri, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda ele alınırken, şehir gündemini yakından ilgilendiren kararlar alındı. Gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Rapor, meclis üyelerince kabul edildi. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet kar üstü pist hazırlama aracının 2026 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesi talebini görüşen meclis üyeleri, bu talebi oy birliğiyle kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in bereketli bir sezon geçirdiğini ifade etti. Toplantıda meclis üyelerince, Türk Dünyası Kültür Başkentleri Programı kapsamında 22-25 Haziran 2026 tarihleri arasında Özbekistan'ın Andican şehrinde gerçekleştirilecek olan toplantı, çalıştay ve kültürel etkinliklerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin temsil edilmesi talebi de görüşüldü. Ayrıca meclis üyeleri, mülkiyeti Özvatan Belediyesi'ne ait taşınmaza itfaiye hizmet binası yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Özvatan Belediyesi arasında protokol yapılması ve yapılacak olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini de görüşerek karara bağladı. Öte yandan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki Kadın ve Gençlik Merkezlerinin ciddi manada hizmet verdiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi için ek meclis toplanacak

Meclis toplantısının sonunda konuşan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nin 800 yataklı tıp fakültesi hastanesi için planlama sürecinin hızlandırılması yönünde talep bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda Cuma günü saat 15.00'te ek meclis toplantısı gerçekleştirileceğini ifade eden Büyükkılıç, sürecin öncelikli olarak ele alınacağını kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin 24 yıl sonra katıldığı organizasyon kapsamında ilçelerde çeşitli hazırlıklar yapıldığını belirterek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların maçları birlikte izleyebileceği alanlar oluşturulacağını söyledi. İlk karşılaşmanın Pazar günü, Avusturya ile saat 07.00'de oynanacağını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edileceğini ifade etti. Büyükkılıç, hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere de başarı temennilerinde bulunarak, sınava katılacak tüm öğrencilere ve ailelerine kolaylıklar diledi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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