Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor

30.03.2022 15:32
Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisi Aşılama ve Farkındalık Eğitimi" çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Gelecek Nesillere Hayvan Sevgisi Aşılama ve Farkındalık Eğitimi" çalışmasını sürdürüyor.

Şehir genelinde bütün ilkokul ve ortaokulları ziyaret edecek Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Merkezi Daire Başkanlığı ekipleri, okullarda uzman veterinerlerce farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarına karşı sorumluluklar, yapılması gerekenleri animasyonlar eşliğinde çocuklara anlatılıyor.

Bugüne kadar 113 okulu ziyaret eden ekipler, bu hafta Şehitkamil ilçesine bağlı Yenişarkaya Kırsal Mahallesi'nde bulunan Yenişarkaya İlkokulu'na gitti.

Öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için yavruyken sokakta bulunarak bakıma alınan labrador cinsi eğitimli köpek Fox, program çerçevesinde çocuklarla buluşuyor. Oyunları, komutlara uyumu ve sevecen hareketleriyle ilgili üzerine çeken Fox sayesinde can dostlarına çekinerek bakan çocuklarla kaynaşıyor. Fox'a 2 yavru köpek yavrusu ve kedi eşlik ediyor.

Eğitimlerde ayrıca çocuklara Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan hayvanların olduğu boyama kitapları hediye ediliyor. Yapılan etkinlikler, son günlerde sokak hayvanlarıyla yaşanan olumsuz olaylara karşı çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor
Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor
Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor
Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor

YORUMLAR
500
Gaziantep'te yaşlılara konuşan tansiyon aleti Gaziantep'te yaşlılara konuşan tansiyon aleti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, hayvan sevgisi, Fox, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
15:00 Kadirov müzakere masasının tekmelenmesini önerdi, "Sonuna kadar gidelim" dedi! Kremlin reddetti: Yeni bir Stalingrad düşünmüyoruz!
14:49 Demirtaş'tan yeni koğuş arkadaşıyla ilk fotoğraf: Selçuk Mızraklı ile volta atarken çekilen görüntüsü paylaşıldı
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 15:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir miniklere hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement