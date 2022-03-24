Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor - Son Dakika
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Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor

24.03.2022 16:29
Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileri arasında yapacağı ölçümlerle, müzik kabiliyeti yüksek çocukları uygun alanlara yönlendirecek, özel eğitim desteği sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencileri arasında yapacağı ölçümlerle, müzik kabiliyeti yüksek çocukları uygun alanlara yönlendirecek, özel eğitim desteği sağlayacak.

"Yetenek Avcıları" adlı yeni projenin yürütülmesi için ortak çalışılacak ortaokullarda görev yapan 250 müzik öğretmenine proje hakkında bilgi verilmesi, amaçların anlatılması için Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda toplantı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek yeni proje, müziğe yeni yetenekler kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nca öğretmenlerle öğrencilere taramalar yaparak yeteneklere uygun yönlendirme ve özel eğitim fırsatı tanıyacak.

Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü Öğretim Üyesi Adil Çete, toplantıda projenin işleyişi, amacı ve hedefleri hakkında sunum yaptı. Toplantıya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç, ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Turizm ve kültür alanlarında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, sanatın da geliştirilerek toplumun her kesimine yayılması için çalışmalar yürütmeyi sürdürecek. - GAZİANTEP

Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor
Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ortaokul öğrencileri arasında yetenek avına çıkıyor - Son Dakika


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