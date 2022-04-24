Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik

24.04.2022 00:57
Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde tedavi gören için hastanenin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde tedavi gören için hastanenin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. Kayseri'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olurken, yaptığı birbirinden anlamlı etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çeşitli dans kareografileri ile miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Hastanede tedavi gören çocuklar da sağlık personeli eşliğinde hastanenin girişinde yapılan gösteriyi hastane odasındaki pencerelerinden izlerken, Spor A.Ş.'nin etkinliğini izleyen miniklerin heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve doktorların da yer aldığı etkinlikte uçan balonları çocuklar için havaya bırakan ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da selamlarını getirdiklerini belirtip, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, hastalara da acil şifalar diledi. - KAYSERİ

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Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Kayseri, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Spor AŞ'den miniklere anlamlı etkinlik - Son Dakika


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