Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek - Son Dakika
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Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek

03.05.2022 11:19
Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Hıdırellez bayramı dolayısıyla cemevlerinin aşevlerinde kullanılmak üzere sanayi tipi mutfak tenceresi desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Mayıs Hıdırellez bayramı dolayısıyla cemevlerinin aşevlerinde kullanılmak üzere sanayi tipi mutfak tenceresi desteği sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere il genelindeki ibadethanelere ve kültürel faaliyetlerde bulunan mekanlara desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede talep üzerine, İzmit Bayraktar, Balören ve Mecidiye mahallelerindeki cemevlerinin aşevlerine, Hıdırellez ve çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere sanayi tipi mutfak tenceresi desteği sağlandı. Muhtarlar, cemevi yöneticileri ve mahalle sakinleri mutfak malzemelerinin kendilerine ulaşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Teslim edilen tencerelerde, Hıdırellez dolayısıyla etli pilav ve lokma pişirilerek halka ikram edilecek. Getirilen malzemeler için teşekkür eden Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan, "Malzemelerin, Hıdırellez'den önce gelmesi bizim için çok güzel oldu. Mecidiye köyü olarak 5 Mayıs Perşembe günü Hıdırellez bayramımız var. Bu yeni tencerelerde bulgur pilavı ve et pişecek, lokmalar dökülecek, herkesi davet ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek
Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek
Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hıdırellez, Kocaeli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden Hıdırellez öncesi cemevlerine destek - Son Dakika


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