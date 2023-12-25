Büyükşehirden \'şehit\' hassasiyeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele ve Türk bayrakları astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Kahraman şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çerçioğlu, "Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.