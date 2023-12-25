 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükşehirden 'şehit' hassasiyeti - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehirden 'şehit' hassasiyeti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehitler için ulaşım araçlarına siyah kurdele ve Türk bayrağı astı.

Büyükşehirden \'şehit\' hassasiyeti
25.12.2023 - 11:50,
Abone Ol

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele ve Türk bayrakları astı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için toplu ulaşım araçlarına siyah kurdele astı. Kahraman  şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Çerçioğlu, "Her şartta vatanımızın korunmasında görev alan ve şehit olan kahraman askerlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin ailelerine ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehirden 'şehit' hassasiyeti - Son Dakika


12:14
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış

Son Dakika
12:14 MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirden 'şehit' hassasiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement