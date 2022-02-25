Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu - Son Dakika
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Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu

25.02.2022 12:28
Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşlara yönelik pek çok projeye imza atmış bir belediye olarak yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, engelli vatandaşlara yönelik pek çok projeye imza atmış bir belediye olarak yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. engelli vatandaşlar için önemli sınavlardan olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) hazırlık kursu düzenleyecek.

Engelli vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, spor gibi birçok imkan sunan sosyal tesisleri hayata geçirerek örnek projelere imza atan Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından ücretsiz olarak EKPSS kursu düzenlenecek. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kurs kayıtlarının başladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak özel kardeşlerimize ne yapsak az. Onların kamu personeli olmasına imkan tanıyan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na yönelik hazırlık kursu ile kardeşlerimize destek olmak üzere kolları sıvadık" dedi. KAYMEK A.Ş.'nin uzaktan eğitim yoluyla düzenleyeceği EKPSS hazırlık kursunun ücretsiz olacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Özel kardeşlerimiz hepimiz gibi toplumun birer ferdi ve tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptirler. Hatta onlar hepimizden bir adım önde olmalılar. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayışla özel kardeşlerimize hizmet etme gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda kardeşlerimizin kamu personeli olmasına imkan tanıyan EKPSS'ye hazırlanmalarında onlara destek olmak için online ve ücretsiz şekilde kurs düzenliyoruz. Hizmetimiz kardeşlerimize hayırlı olsun. Hayatları boyunca bu sınavda ve giriştikleri tüm işlerde kendilerine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. EKPSS kursuna kayıt olmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi öğrenci ve genç dostu bir belediye olarak, eğitim alanında öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan farklı branşlarda birçok ücretsiz kurs düzenleyerek eğitime destek oluyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için başlattığı, yoğun ilgi gören ücretsiz online Lisans KPPS kursu ve KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde yine ücretsiz olarak düzenlenen LGS YKS hazırlık kursu da devam ediyor. Ayrıca KAYMEK A.Ş.'nin farklı tesislerinde ve online olarak çeşitli kurslara başvurular sürüyor. - KAYSERİ

Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu

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Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Engelli, EKPSS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden ücretsiz EKPSS Kursu - Son Dakika


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