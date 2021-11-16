Üye Girişi
Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek - Son Dakika

Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek

16.11.2021 00:57
Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Agrega Üretim Tesisleri'nde bulunan yeni asfalt plenti inşaatında incelemede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Agrega Üretim Tesisleri'nde bulunan yeni asfalt plenti inşaatında incelemede bulundu. Büyükkılıç, 15 milyon TL maliyeti olan ve saatte 240 ton asfalt üretim kapasitesine sahip asfalt plentinin Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gesi Gürpınar'daki yeni yapılan asfalt plenti çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, piyasanın en kaliteli, en sağlıklı, en modern ve en kapasiteli plent olduğuna değinerek, tesisin tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Sözlerine mesai arkadaşlarına teşekkür ederek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eski asfalt plentinin 25 yıldır hizmet verdiğini ve artık arzu edilen düzeyde hizmet veremediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin asfalt plenti 25 yılı geçmiş. Her ne kadar ihtiyacımızı karşılıyor olsa da arzu ettiğimiz performansı sergileyemiyordu. Onu yenilemeye yönelik bir çalışma yaptık. ve şu anda Allah'a şükürler olsun bu sonuca ulaştık. Görüldüğü gibi piyasanın en sağlıklı, en kaliteli, en modern, en kapasiteli, saatte 240 ton asfalt üreten bir tesisini kurma çalışmasının tamamlanma aşamasında. Ben her şeyden önce Büyükşehir Belediye'mize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 15 milyon TL'lik bir yatırımı konuşuyoruz. Cenab-ı Allah darda koymasın, hayırlı hizmetlere vesile kılsın."

Büyükkılıç, daha önce Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır hizmet veren asfalt plentini kullandıklarını, bundan sonra ise gereksiz yere Organize Sanayi'den şehrin doğusuna asfalt taşıma sıkıntısından kurtulduklarını ve mesafeyi kısalttıklarını vurgulayarak, "Böyle iyi niyetli, gayretli, samimi ekibimiz olduğu sürece Cenab-ı Allah bizleri darda koymaz. Burada ocağımızın hemen yanı başında tesisimizi kurduk. Gereksiz yere Organize Sanayi tarafından, daha önceki plentimizden şehrimizin doğusuna asfalt taşıma sıkıntılarından da böylece kurtulmuş olduk ve mesafeyi de çok kısaltmış olduk. Bütün bunların yanında ekskavatörümüz de yine belediyemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a asfalt plenti inşaatı incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal eşlik etti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı 00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi 22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 22:23 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:33
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde         
23:59
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 01:18:09. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirin asfalt plenti saatte 240 ton asfalt üretecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement