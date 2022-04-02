Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı - Son Dakika
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Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı

02.04.2022 22:05
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı

Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında kurduğu iftar çadırı geleneği bu yıl da değişmedi.

Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayında kurduğu iftar çadırı geleneği bu yıl da değişmedi. Başkan Osman Zolan, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk günü iftar çadırında vatandaşlarla birlikte aynı sofrayı paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği Kayalık Caddesi, Ulu Camii yanında kurduğu ve her gün 5 bin kişinin konuk olacağı iftar çadırı ramazan ayının ilk günü misafirlerini ağırladı. İftar programına AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, davetliler ve yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın ilk iftarına çadırda katılarak vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Burada hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Başkan Zolan, yemek dağıtımında bulunduktan sonra her gün 5 bin kişinin konuk olacağı iftar çadırında vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı.

"Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var"

Başkan Osman Zolan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah'ım tüm vatandaşlarımızın tutmuş olduğu oruçları, ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah" dedi. İftar çadırının Büyükşehir Belediyesinin bir klasiği olduğuna değinen Başkan Zolan, "Uzun yıllardır şehrimizde hayırseverlerimizin, iş insanlarımızın, kurumlarımızın desteğiyle ramazan boyunca burada her gün 5 bin kişilik olmak üzere iftar veriyorduk. Ama pandemi sebebiyle son 2 yıl ara vermek durumunda kaldık. Çok şükür pandemiden yavaş bir şekilde çıkıyoruz ve sonrasında da ramazanımızı eski günlerdeki gibi aynı heyecanla, aynı şevkle yaşamak arzusuyla çadırımızı faaliyete aldık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi var. Allah'ım kabul eylesin" dedi.

Büyükşehir 70 kişilik ekibiyle koordine ediyor

İftar çadırında her gün bir hayırsever veya kurum tarafından 5 bin kişiye yemek verileceğini kaydeden Başkan Zolan, söz konusu hizmetin Denizli Büyükşehir Belediyesinin 70 çalışanı ve koordinasyonuyla sürdürüleceğini kaydetti. Her yıl olduğu gibi ramazanın ilk gününde çadırdaki iftar sahibi kurumumun DTO olduğunu belirten Başkan Zolan, "Sayın vekillerimiz de sağ olsunlar bizle, vatandaşlarımızla birlikte. Ramazanın güzel bir şekilde geçmesini, kardeşliğin, dayanışmanın, duaların, ibadetlerin en üst seviyede yaşanmasını temenni ediyorum. Ramazanımız hayırlı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı
Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı

YORUMLAR
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Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehrin iftar çadırı ilk gün yüzlerce vatandaşı ağırladı - Son Dakika


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