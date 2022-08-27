Buzağılar podyuma çıktı - Son Dakika
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Buzağılar podyuma çıktı

27.08.2022 14:30
Buzağılar podyuma çıktı

Buzağılar podyuma çıktıMUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde boğa güreşleri sezonunda her yıl düzenlenen 'Buzağı Güzellik Yarışması' bu yıl da çok sayıda buzağının katılımı le yapıldı.

Buzağılar podyuma çıktı

MUĞLA Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde boğa güreşleri sezonunda her yıl düzenlenen 'Buzağı Güzellik Yarışması' bu yıl da çok sayıda buzağının katılımı le yapıldı.

14 buzağının yarıştığı Buzağı Güzellik Yarışması'na Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, vatandaşlar ve buzağı sahipleri katıldı. Yarışma öncesi konuşan buzağı sahibi Aza Tizgili, " Allah'ın izni ile kazanır inşallah. Kazanırsa mutlu oluruz seviniriz" dedi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş buzağı güzellik yarışmasında yaptığı açıklamada, "Geçmişten bugüne boğa güreşi denildiği zaman Yerkesik öne çıkıyor. Zaten bu sene 34'üncüsü yapılacak ki, arada bazı boşluklar göz önüne alınırsa geçmişten 50-60 yıl öncesine dayanırsak büyük bir yörük kültürünün burada yaşanması ve geçmişten bugüne kadar Yerkesik beldemiz bu geleneği bu güne kadar getirdi. Biz de yeni kurulan Menteşe Belediyesi olarak görevimizi aldığımızdan bugüne kadar aynı eski belediye gibi hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

3 dalda gerçekleştirilen buzağı güzellik yarışmasında Mertcan Göztepe, Ayaz ve Mehmet Mavioğlu'nun buzağıları birinci seçildi. Buzağı güzellik yarışmasında birinci gelen buzağı sahiplerine Menteşe Belediye Başkanı ve Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hediyeleri verildi.

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Kaynak: İHA

Bahattin Gümüş, Yerkesik, Menteşe, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buzağılar podyuma çıktı - Son Dakika

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