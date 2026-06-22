Buzağına Serum Taşıyan Araç Dikkat Çekti - Son Dakika
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Buzağına Serum Taşıyan Araç Dikkat Çekti

Buzağına Serum Taşıyan Araç Dikkat Çekti
22.06.2026 10:45
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Sivas'ta esnaf Rüştü Kiriş, dükkanının önünde serum takılı buzağıyı görene şaşırdı.

Sivas'ta bir esnaf, dükkanının önünde duran aracın bagajındaki serum takılı buzağıyı görünce merakla aracın yanına giderek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

Sivas'ta esnaflık yapan Rüştü Kiriş (51), dükkanının önünde oturduğu sırada dikkat çeken bir olayla karşılaştı. Dükkanın önüne yanaşan bir aracın bagajında hareketlilik olduğunu fark eden Kiriş, merak edip aracın yanına gitti. Bagajda bir buzağının bulunduğunu gören Kiriş, hayvana serum bağlandığını fark etti. Araçta bulunan kişilerden buzağıyı veterinere götürdüklerini öğrenen adam, yaşadığı şaşkınlığın ardından buzağıyı sevmeye başladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Kiriş, gördüğü manzaranın kendisini duygulandırdığını ifade etti. Kiriş, "O arkadaşın hayvanı o şekilde özel aracıyla veterinere götürmesi gerçekten çok gurur verici bir olaydı" dedi.

"Serum takmıştı"

Rüştü Kiriş, aracın bagajında buzağı gördüğünü söyleyerek, "Mağazamın önünde çay içerken, bir araç dükkanın önünde durdu. Daha sonra ise aracın bagaj kısmında buzağı olduğunu gördüm. Merak edip yanına gittim ve buzağına serum bağladıklarını gördüm. Serumu aracın yüksek bir yerine takmıştı. Yüksek ihtimalle buzağı biraz hastaydı. O arkadaşın hayvanı o şekilde özel arabasıyla götürmesi gerçekten çok gurur verici bir olaydı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Sivas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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