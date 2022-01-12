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Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin - Son Dakika

Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin

12.01.2022 11:12
Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda mağdur kişinin sorumluluk alanına göre karayolları veya belediyelerden maddi ve manevi tazminat alabileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, buzlanan yollarda meydana gelen kazalarda mağdur kişinin sorumluluk alanına göre karayolları veya belediyelerden maddi ve manevi tazminat alabileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, karayolları ve belediyelerin sorumluluk alanlarındaki yol üzerinde her türlü tedbir ve önlemin alması gerektiğini söyledi. Kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle buzlanan yollarda buzlanmadan dolayı kaza yapan vatandaşın maddi ve manevi tazminat alma hakkı bulunduğunu aktaran Şahin, "2918 Karayolları Trafik Kanunu şehirlerarası yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, şehir içinde belediyelere bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bunların başında karayollarında araçların güvenli bir şekilde gitmesini sağlamak gelir. Işıklandırma, aydınlatma, yolun düzgün olması, uyarı levhalarının olması bunun içerisindedir. İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında da en çok yaşanan sorunlar bildiğiniz gibi buzlanmadan dolayı trafik kazaları, hasarlar, ölümler ve yaralanmalardır. Bir araç buzlu bir yolda giderken buzdan dolayı kaza yaparsa sorumluluğu kime aittir, zararı kim üstlenecektir? Şoför mü, aracın sigortası mı, belediye mi, karayolları mı? Herkes kendi sorumluluk alanını yerine getirmek zorunda olduğu için sorumluluğunu yerine getirmeyenler sorumludur. Aracın gördüğü bütün hasardan dolayı sorumluluğu karayollarına aittir. Çünkü karayolları ışık koymak, uyarı levhası koymak zorunda olduğu gibi buzları da karayollarında tutmamak zorundadır. Buzlanmayı engellemesi gerekir. Bunun için yeterli çalışmaları yapması lazım. Yapmıyorsa idarenin sorumluluğu vardır, bütün zararlar karayolları tarafından karşılanmak durumundadır. Bunun için kaza yapan kişinin hakkını aramaya yeltenmesi lazım. Eğer teşebbüs etmezse alamaz. Teşebbüs ettiği zaman da şöyle bir delilinin olması lazım; kaza tutanağında mutlaka buzlanmadan dolayı kazanın olduğu yazılmalıdır. Dolayısıyla polis bölgesinde polise, jandarma bölgesinde jandarmaya kazanın nedeninin buzlanmadan olduğunu hatırlatmak gerekir. Bu tutanakla beraber ilgili mercilere başvuruda bulunulur, doğrudan tazminat durumu söz konusu olur. Sadece maddi değil manevi bir tazminat durumu da söz konusu olur. Çünkü kazanın şoku, psikolojik etkisi manevi tazminata girer. Tüketiciler yargıya başvurursa buzlanmadan dolayı şehir içinde belediyelerden, şehirlerarasında karayollarından maddi ve manevi tazminat olarak isteyebilirler" dedi.

Bina önünde yürüyen bir kişinin buzlanmadan dolayı kayarak düştüğünde ise zararın bina tarafından ödenmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Biraz daha detaya sokacak olursak binanın, iş yerlerinin önünde buzlanmalar var. Bir yaya kaldırımda yürüyor ve kayıp düşüyor. Bunun gördüğü zararı da bina, iş yeri ödemek zorunda. Bunlar bizim hakkımız. İhmali kim yapmışsa kişiler zarar gördüğü yerde sorumluluk sahibinden maddi ve manevi tazminat olarak alabilir" diye konuştu.

"Uçan çatıdan binayı yapan müteahhit sorumlu"

Şiddetli rüzgar ve fırtınada çatıdan kopan parçaların araçlara veya insanlara verdiği zararın sorumlusunun ise müteahhit olduğunu sözlerine ekleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Geçtiğimiz günlerde fırtınalar yaşandı ülkemizde. O fırtınalardan dolayı çatılar uçtu, gerek insanlara, gerek araçlara, gerekse apartmanlara zarar verdi. Nasıl ki uçan çatıdan binayı yapan müteahhit sorumlu ise, buzdan dolayı kaza olan yoldan da karayolları sorumludur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin
Buzlanan yollardaki kazalarda suç yol sahibinin

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Mahmut Şahin, Tragger, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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