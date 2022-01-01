Çağrıların yüzde 75'i asılsız - Son Dakika

Adıyaman'da yaklaşık 6 aydan beri faaliyet gösteren 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 75'ini asılsız çağrılar oluşturuyor.

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, 2020 yılının son 6 ayında ki çağrı istatistiklerini açıkladı. Vali Mahmut Çuhadar, "Ülkemizde acil yardım hizmeti sunan kurumlarımızın farklı acil yardım numaraları (110 itfaiye, 155 polis imdat, 156 jandarma, 177 orman yangın, 122 AFAD ve 112 ambulans) tek numara altında toplanması amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi geliştirilmiştir. Bu proje kapsamında 25 Haziran 2021 tarihinde ilimizde faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezimize 31 Aralık tarihi itibariyle 371 Bin 510 çağrı gelmiştir. Gelen bu çağrıların 93 bin 325'i vakaya dönüşmüştür. Vakaya dönüşen çağrı oranımız yüzde 25, vakaya dönüşmeyen asılsız ve gereksiz arama oranımız yüzde 75'dir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere aramamalarıdır. Genel olarak Çağrı Merkezime yapılan gereksiz aramalar telefon deneme, çocuk aramaları, hastane randevu talepleri, elektrik arıza, doğalgaz arıza vb. aramalardan oluşmaktadır. 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezinde 31 çağrı alıcı, 76 çağrı yönlendirici personelimiz görev yapmaktadır" dedi. - ADIYAMAN