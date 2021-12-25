CAHİDE, Asiye'nin acısını paylaşıyor - Son Dakika

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, Gaziantep'te pitbul saldırısı sonrası ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye için dernek olarak duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, Gaziantep'te pitbull saldırısı sonrası ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye için dernek olarak duydukları üzüntüyü dile getirerek mesaj yayınladı. Küçük kıza acil şifalar dileyen Bayram, "Ne yazık ki, bu ırklar dövüş amacıyla kullanılmaktadır. Biz de, zaman zaman bu ırkları dövüşten perişan halde bulup, tedavilerini üstlendik ve kısırlaştırdık. Ancak bu ırkların yasak olmasına rağmen internet üzerinden ticareti hala korkusuzca yapılmaktadır. Bunların denetimi iyi yapılmadıkça bu sıkıntı bitmeyecektir. Diğer yandan tepki verirken hiçbir cana karşı acımasız olunmaması gerektiği, toplumsal sorunlara karşı ortak hareket edip, çözüm bulunması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.

"Denetim iyi yapılmadıkça bu sıkıntı bitmeyecektir"

Yasaklı ırklar konusunda denetimlerin olmadığı sürece bu tarz olayların yaşanacağını dile getiren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Onursal Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, saldırıya uğrayan Asiye'ye acil şifalar dileyerek, "Canlı Hayatını İyileştirme Derneği olarak, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye için çok ama çok üzüldük. Asiye'nin durumunu yakından takip ediyor, küçük kızımıza acil şifalar diliyoruz. Yıllardır yardıma muhtaç sahipsiz canları tedavi edip, onlara yuva bulurken, bir taraftan da sosyal ağlarda bu ırkları yasak olmasına rağmen rahatça üretip, satan ve dövüştürenlere karşı mücadele vermekteyiz. Unutulmamalıdır ki, herhangi bir köpek davranış bozukluğu ile doğmaz. Saldırganlık sonradan yaşanılan çevresel etkenlerle ortaya çıkmaktadır. Köpeği uygunsuz ortamda büyütmek, karanlık yerlere kapatıp aç susuz bırakmak, elektrikli ya da dikenli tasmalar kullanıp, fiziksel şiddet, korku gibi psikolojik şiddet etkilerine maruz bırakmak onu saldırganlaştırmaktadır. Ne yazık ki, bu ırklar dövüş amacıyla kullanılmaktadır. Biz de, zaman zaman bu ırkları dövüşten perişan halde bulup, tedavilerini üstlendik ve kısırlaştırdık. Ancak bu ırkların yasak olmasına rağmen internet üzerinden ticareti hala korkusuzca yapılmaktadır. Bunların denetimi iyi yapılmadıkça bu sıkıntı bitmeyecektir. Nitekim sahipleri tarafından saldırganlaştırılan köpekler sadece insanlara zarar vermeyip, sokakta yaşayan diğer canlılara da saldırmaktadırlar. Bu ırkları besleyen kişilerin sorumluluk bilinciyle hareket edip, köpeklerini önlem alarak gezdirmeleri gerekmektedir. Bu durum bizi derinden üzmüştür. Fakat tepki verirken hiçbir cana karşı acımasız olunmaması gerektiği, toplumsal sorunlara karşı ortak hareket edip, çözüm bulunması gerektiği düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP