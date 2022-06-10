ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi

10.06.2022 16:11
ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün ilk mezunları kep attı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün ilk mezunları kep attı.

İlk mezunlarını veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlı Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Sağlı Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda gerçekleşen törene Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, İL Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende daha sonra fakülte tanıtım videoları gösterimi yapıldı. Sonrasında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı dönem birincisi Dilek Maden mezun arkadaşları adına bir teşekkür konuşması yaptı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan ise yaptığı konuşmada, "Sağlık Bilimleri Fakültemizin öncelikli hedefi ülkemizde sağlık alanında en başarılı fakültelerden biri olabilmek, üstün nitelikli, yetkin ve etkin çocuk gelişimcileri yetiştirebilmek ve mezun etmektedir. Bu hedefe ulaşmada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Rektörümüze, kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, mükemmel bir şekilde işletilmesindeki özverili çalışmalarıyla sizleri mesleğinizle taçlandıran Çocuk Gelişim Bölümü akademik ve idari personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Törende son olarak konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de, "Çocuk Gelişimi mezunlarımız 0-18 yaş arası çocuklarımızı geleceğe yönlendirecek meslek grubunda yer alıyor. Bu yönüyle bizim için Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde önemli olan bölümlerin başında geliyor. Yine bölüm öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de yer aldığına şahitlik ediyoruz. Bu emek ve gayretleriniz sonucu hepiniz Çocuk Gelişimi uzmanı olarak mezun oldunuz. Bundan sonrada başta aileleriniz olmak üzere toplumun ve ülkenin sizden beklentileri var. Hep ifade ettiğimiz bir şey var. Biz yaşanılabilir, daha adil, nimetlerin ve külfetlerin paylaşıldığı bir dünya istiyoruz. Küreselleşen ve yozlaşan kültür karşısında milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak bir gençlik istiyoruz. Tüm bunları isterken karşımızda sizin gibi gözleri bu milli ve manevi değerler için parıldayan gençleri görünce geleceğe dair umutlarımız da artıyor. Tabi bu gençliği yetiştirip zor imkanlarla bize emanet eden velilerimizin de hakkı ödenmez. Biliyoruz ki sizler için en büyük mutluluk çocuklarımızın bu gününü görmek" şeklinde konuştu.

Tören Rektör Çiftçi ve diğer yöneticiler tarafından öğrencilere başarı ve mezuniyet belgelerinin verilmesi, diploma töreni, meslek yemini ve kep atma ile sona erdi. - ÇANKIRI

ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi
ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi
ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi
ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi

YORUMLAR
500
Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi Uluslararası Bahar Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi Abdurrahim Karakoç ÇAKÜ'de anıldı Abdurrahim Karakoç ÇAKÜ'de anıldı
Kaynak: İHA

Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
21:33 Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı
21:21 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'GES' yorumu: İşe yaramaz, çalışmaz
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 22:34:18. #1.13#
SON DAKİKA: ÇAKÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement