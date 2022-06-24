ÇAKÜ ve Gazi Üniversitesi güç birliği yaptı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çitfçi ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız arasında iki üniversite arasında işbirliği sağlanması amacıyla protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çitfçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Prof. Dr. Musa Yıldız'a Rektör Danışmanı ve Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Temizyürek ile Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu eşlik etti. Ziyarette, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Prof. Dr. Mehmet Erdem hazır bulundu.

İki kurum arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanlarının görüşüldüğü ziyarette, Gazi Üniversitesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, akademik ve kültürel alanlarda iş birliği protokolü imzalandı. Birlikte Uluslararası kongre ve sempozyum düzenleme, Türk Dünyası ile ilgili ortak çalışmalar, dezavantajlı gruplarla ilgili sosyal projeler ve eğitim diplomasisi alanlarında ortak çalışmaların yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin köklü ve önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi ile güç ve iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Bilindiği gibi üniversitelerin bulunduğu şehre, topluma, ülkeye ve hatta dünyaya karşı bilgiyi üretme, teknolojiye dönüştürme, ülkenin gelişimine dair projeler geliştirme, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapma gibi görevleri de vardır. Biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olarak tüm bu alanlarda güç birliği yaparak geleceğe dönük somut çıktılar elde etmek amacıyla bir protokol imzaladık. Bu anlamda başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, imzalanan protokolün her iki kuruma ve ülkemiz yükseköğretimine hayırlı olması temennilerinde bulunarak güzel sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını ifade etti. - ÇANKIRI