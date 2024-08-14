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Çalıntı Tofaş'la gittiler, motosiklet çalıp geri döndüler

OSMANİYE - Osmaniye'de park halindeki otomobili çalıp çekici üzerinde Gaziantep' e götürüp depoya saklayan hırsızlar motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndü.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının failleri yakalandı. Polis ekipleri, 217 saatlik kamera kaydı incelemesiyle hırsızların otomobili çalmadan önce detaylı bir çevre araştırması yaptığını, çalınma sırasında 2 kişinin çevre güvenliğini sağladığını ve Tofaş marka otomobili çalarak yakalanmamak için ara sokaklardan kaçtığını tespit etti. Çalıntı otomobilin, çekici ile Gaziantep'e götürülerek bir depoda saklandığı belirlendi. Hırsızların daha sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndüğü öğrenildi. Hasan T. ve Muhammed K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan T. tutuklanırken, Muhammed K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.