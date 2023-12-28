Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara'da yapılan düzenleme ile çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.
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28.12.2023 06:25:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika