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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ankara'da yapılan düzenleme ile çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak.

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete\'de yayımlandı
28.12.2023 - 06:07,
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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - ANKARA

Kaynak: İHA
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Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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