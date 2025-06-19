Çamardı Kaymakamı Gökçayır, Adıyaman\'a Atandı

Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Adıyaman'ın Samsat ilçesine kaymakam olarak atandı.

Yaklaşık iki yıldır Çamardı'da görev yapan Gökçayır, yeni görev yeri öncesinde veda mesajı yayımladı.

Veda mesajında Çamardı halkına teşekkür eden Kaymakam Gökçayır, "İki yıla yakın süredir Kaymakamlık vazifesini ifa ettiğim Niğde'nin güzel ilçesi Çamardı'dan ayrılıyorum. Görev yaptığım süre boyunca hemşerilerimin yakın ilgisini, sevgisini ve saygısını gördüm. İlçedeki vatandaşlarımızla sevinçte ve kederde bir arada olmaya, çözümler üretmeye gayret ettik. Devletimizin sıcak ve güler yüzünü göstermeye özen gösterdim" ifadelerini kullandı.

Vali Cahit Çelik'e ve görev süresince destek veren tüm kamu kurumlarına teşekkür eden Gökçayır, "İlçemizde güzel işlere imza atmamızda emeği geçen mesai arkadaşlarıma, fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize, adliye, belediye ve özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Çamardılı hemşerilerimi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE