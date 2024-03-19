Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Şehit, Gazi, Öksüz ve Yetim Aileleriyle İftar Yemeği Düzenledi

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Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan şehit, gazi, öksüz ve yetim aileleriyle iftar yemeği bir araya geldi.

Çameli Belediyesi tarafından şehit, gazi, öksüz ve yetim aileler için Taş Konaklar Kırsal Turizm Tesisinde iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen iftar programına İlçe Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ve eşi Büşra Purtul Sözen, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve eşi İlkin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Acarer, İlçe Emniyet Amir Vekili Volkan Mıdık ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Sözen ve Başkan Arslan aileler ile yakından ilgilenerek sohbet etti. - DENİZLİ