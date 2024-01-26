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Çameli Belediyesi Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği düzenledi - Son Dakika
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Çameli Belediyesi Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği düzenledi

Çameli Belediyesi, 2023-24 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği organize etti. Şenlikte çocuklar eğlenceli aktivitelerle keyifli bir zaman geçirdi.

Çameli Belediyesi Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği düzenledi
26.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:05
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24 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için düzenlediği Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, hediyesi için Başkan Arslan'a teşekkür etti.

Çameli Belediyesi, 2023-24 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği organize etti. Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın Çamelili çocuklara tatil hediyesi olarak düzenlediği şenlik, Çameli Hayri Dev Kültür Merkezinde gerçekleşti. Eğlenceli aktiviteler, herkesin katılabileceği interaktif oyunlar, yarışmalar, canlı performanslar ve çeşitli ikramların yapıldığı şenlikte gönüllerinde eğlenen çocuklar, yeni arkadaşlar da edindi. Unutulmaz bir zaman geçiren çocukların büyük ilgi gösterdiği şenlikte renkli görüntüler oluştu.

Çocukların ara tatili eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmesi için sosyal aktiviteler düzenlediklerini belirten AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bir yarıyıl daha geride kaldı ve bu başarıyı biz sizlerle birlikte kutlamak istedik. Belediyemiz tarafından düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliğinde sizlerle bir arada olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik çocukların kültür ve sanata bakış açılarına katkı sağlayabilmek adına ülkemizin gelecek güzel günleri için de atılmış bir adım. Bizler, fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de büyük önem veriyoruz. Çocukların bir gülümsemesi her şeye bedel. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanındayız. Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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