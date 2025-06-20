Cami Kilidi Mahalleyi Protestoya Dönüştürdü

Ataşehir'de bir cami imamının izinli olduğu gerekçesiyle caminin kapılarını kilitlemesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Namazlarını kılamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Barbaros Mahallesi'nde bulunan Mümindere Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami imamı, izinli olduğunu belirterek hem caminin hem de abdesthane ve tuvaletlerin kapısını kilitledi. Namaz kılmak üzere camiye gelen vatandaşlar, kapıların kilitli olduğunu görünce hayrete düştü. Cemaat, yaşanan duruma tepki göstererek imamın görevini aksattığını ve müftülükten çözüm beklediklerini söyledi.

"İmam görevini doğru yapmıyor"

Cami cemaatinden Ali Kılıç, "İmam görevini doğru yapmıyor. Cemaat hocadan ne ister görev ister. Cemaat imamın görevini düzgün yapmasını ve namazları düzgün kıldırmasını istiyor. Birçok dilekçe verildi ama herhangi bir cevap gelmedi. Camimizin müezzini yok, imamın değişmesini istiyoruz. Dünkü olayda cami kapalıydı. Ezan okundu yarım saat geçti ama imam yoktu. Kapı kilitlenmiş, anahtar yoktu. Anahtarı sıradan birisini vermiş o kişi de bir saat sonra geldi. Sonra buradan telefon edildi, başka bir caminin imamı gelip namazı kıldırdı" şeklinde konuştu.

"Bir an önce müftülüğümüzün bir çare bulmasını istiyoruz"

Başka bir vatandaş ise, müftülüğün bu duruma bir çare bulmasının gerektiğini söyleyerek, "Halka ilişkisi daha iyi bir imam istiyoruz. Huşu içinde namaz kılmak istiyoruz. İmam cemaatle düşman gibi. Buranın cemaati bu camiyi dolduruyordu, şuan cemaat dağılmış halde. Burada ki cemaate yazık. Biran önce müftülüğümüzün bir çare bulmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL