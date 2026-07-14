Camideki Sela ve Unutulmayan İhanet

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sela okuyan müezzini darbedip camiye saldıran kardeşlerin babaları, tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü vefat etti. Sela okunduğu için camiye saldıran kardeşler, bir yıl sonra ölen babaları için yine aynı camide sela okuttu. İhanet gecesinin unutulmaması için hafızaları taze tutmak isteyen cami derneği başkanı ise saldırıda kullanılan kaldırım taşını hafızaları diri tutmak adına saklamaya devam ediyor.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan saldırı olayının ardından eşine az rastlanır, ibretlik bir detay ortaya çıktı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi gecesinde, sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'u darbedip caminin camlarını kıran saldırganların babası, iddiaya göre olaydan tam bir yıl sonra yine bir 15 Temmuz günü vefat etti. Çocuklarının sela sesini susturmak için saldırdıkları camide, bu kez kendi babalarının selası okundu. Olayın yargı boyutu geçtiğimiz yıllarda sonuçlanırken, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan İlknur F.'yi "kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme" suçlarından 2 yıl 6 ay 15 gün, Adil C.'yi ise "basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, Pınar D. ise beraat etmişti. Saldırıda darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun devlet iftihar madalyası ve gazilik beratı alırken; Kutlu Yalvaç Camii Derneği ise saldırıda kullanılan ve müezzinin yaralanmasına neden olan kaldırım taşını, ihanet gecesinin hafızalarda diri kalması adına dernek kasasında muhafaza etmeye devam ediyor.

"Saldırdıkları camide babalarının selasını verdik"

Yaşanan o geceyi ve bir yıl sonrasındaki ilginç detayı anlatan Kutlu Yalvaç Camii Dernek Başkanı Baran Dumlu, "İşin ilginç yanı, bu camimize sela okunuyor diye saldıran kişilerin babaları, tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü vefat etti. Yakınları bizi arayıp sela verilip verilmeyeceğini sorduklarında belli ki bir tedirginlik yaşıyorlardı. 'Babalarının bu konuda bir suçu yok' dedik ve yine bizim camimizden babalarının selasını verdik. Camiler hepimizin kutsal yeri. Biri vefat ettiği zaman cenazemizi camiye getiriyoruz. Saldırdıkları camide, tam bir yıl sonra babalarının selası verildi" dedi.

İhanet gecesinin kanıtı kaldırım taşı kasada saklanıyor

Saldırı anında kullanılan taşı göstererek o geceyi hatırlatan Başkan Dumlu, "O gün Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince biz de sokağa çıktık, sela okununca camiye geldik. Şu gördüğünüz kaldırım taşıyla hocamızın kafasına, vücudunun her yerine vurup onu darbettiler, camlarımızı kırdılar. Sanki 15 Temmuz'da darbe başarılı oldu da her şey bitti, ülke ellerine geçti gibi bir hisse kapılarak bu saldırıya geçtiler. Bu taşı, 10 yıl önce yaşanan o kötü hatırayı unutmamak ve 15 Temmuz geldiğinde o günleri insanlara anlatabilmek için derneğimizin kasasında saklıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatanı sevmek imandandır"

Olayın yaşandığı dönemde cami cemaatinden olan Yusuf Kenan Tüzünalp ise 15 Temmuz ruhuna ve milletin birliğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Güzel Mevlam bu aziz millete bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Bu milletin has duygularıyla, diniyle, İslam'la kimse oynamasın. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sela okuyan hocamıza 'Neden sela okuyorsun' diyerek saldırdılar, camları kırdılar. Karşıdan izleyip alkış tutanlar bile oldu. Allah hepsine hidayet versin. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 'Vatanı sevmek imandandır' buyuruyor. Vatanın her parçası hepimizindir. Hepimiz birbirimizi sevecek, kardeş olacağız." - İZMİR