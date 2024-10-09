Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Babadağ'da Kutlandı - Son Dakika
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Babadağ'da Kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Babadağ\'da Kutlandı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte din görevlilerini ağırladı. Başkan, din görevlilerinin toplumdaki rolüne dikkat çekerek, halkın birlik ve beraberliğine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

09.10.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte din görevlilerini ağırladı.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte din görevlileriyle bir araya geldi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Fahrünnisa Şükran İlter, İlçe Müftüsü Osman Ekşioğlu ile Babadağ'da görev yapan din görevlileri katıldı.

Din görevlilerinin toplumdaki rolüne ve ülke genelindeki katkılarına dikkat çekilen Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, din görevlilerinin halkın birlik ve beraberliğine, ülkenin bütünlüğüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Sağladıkları katkılardan dolayı tüm din görevlilerine teşekkür eden Başkan Kumral, "Din görevlilerimiz halkımızın birlik ve beraberliğinin sağlanması için toplumda önemli bir rol üstleniyor. Dini hizmetler sadece ibadet alanında değil, aynı zamanda sosyal yaşamda da büyük öneme sahip. Bu vesileyle toplum için mühim bir görevi üstlenen din görevlilerimizin, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Babadağ'da Kutlandı - Son Dakika

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