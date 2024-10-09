Camili Mahallesi'nde 25 Milyon Liralık Atık Su Altyapı Yatırımı Başlıyor - Son Dakika
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Camili Mahallesi'nde 25 Milyon Liralık Atık Su Altyapı Yatırımı Başlıyor

Camili Mahallesi\'nde 25 Milyon Liralık Atık Su Altyapı Yatırımı Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Camili Mahallesi'nin atık su altyapısını garanti altına almak için 25 milyon lira yatırım yapıyor. Saha çalışmalarının başlayacağı proje için tanıtım töreni 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

09.10.2024 15:49  Güncelleme: 15:52
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Camili Mahallesi'nin atık su altyapısını garanti altına alacak 25 milyon liralık yatırımda saha çalışmalarına başlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak altyapı yatırımlarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini paylaştığı bir projede daha çalışmalar gerçekleştirilecek törenle başlıyor. Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık yatırımla inşa edilecek atık su altyapı projesi ile bölgenin atık suları güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisine taşınacak. 11 Ekim Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek törene tüm vatandaşları davet eden Başkan Alemdar, şehri güçlü altyapıyla buluşturmak için adımları kararlılıklar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Başkan Alemdar, "Kısa süre önce müjdesini paylaştığımız Camili Mahallesi'nin güçlü altyapı projesinde saha çalışmalarını başlatıyoruz. 25 milyon liralık yatırımla bölgenin atık sularını kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştıracağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz altyapı yatırımımızın tanıtım törenine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Camili Mahallesi'nde 25 Milyon Liralık Atık Su Altyapı Yatırımı Başlıyor - Son Dakika

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