Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası - Son Dakika
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Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası

Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası
11.06.2026 11:15
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Didingola Yaylası, haziran ayına girilmesine rağmen karla kaplı görüntüsüyle dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda bulunan yaylada çok sayıda ev ve yapı hâlâ kar örtüsünün altında kalırken, ortaya çıkan manzara doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını hayran bıraktı.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Didingola Yaylası, haziran ayında kış mevsimini aratmayan görüntüleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 bin 400 metre rakımda bulunan yaylada çok sayıda ev ve yapı hâlâ kar örtüsünün altında kalırken, ortaya çıkan görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Karadeniz’in en yüksek ve en bakir yaylalarından biri olarak gösterilen Didingola Yaylası’nda sert geçen kış mevsiminin etkileri sürüyor. Yüksek rakım ve iklim koşulları nedeniyle kar örtüsü birçok noktada varlığını korurken, bazı yayla evlerinin çatıları ve girişlerinin metrelerce karla kaplı olduğu görüldü.

Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası

HAZİRAN AYINDA BEYAZA BÜRÜNEN YAYLA DİKKAT ÇEKTİ

Rize’nin sahil kesimlerinde ve il genelinde yaz sıcaklıkları etkisini artırırken, Didingola Yaylası’nda farklı bir mevsim yaşanıyor. Haziran ayında kaydedilen görüntülerde evlerin çevresindeki kar kütlelerinin yer yer birkaç metre yüksekliğe ulaştığı görüldü. Bir yanda yemyeşil doğa, diğer yanda beyaz kar örtüsüyle kaplanan yayla, görenleri hayran bırakan görüntülere sahne oldu. Uzmanlar, Doğu Karadeniz’in yüksek rakımlı yaylalarında yoğun kar yağışının ardından erime sürecinin uzun sürdüğünü, özellikle güneş almayan kuzey yamaçlarında kar örtüsünün yaz ortalarına kadar kalabildiğini ifade ediyor.

Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası

FOTOĞRAFÇILAR VE DOĞASEVERLERİN YENİDEN UĞRAK NOKTASI OLDU

Kar nedeniyle bazı yayla evlerine ulaşımın hâlâ güçlükle sağlandığı belirtilirken, bölge sakinleri haziran ayında bu kadar yoğun kar örtüsüyle karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Yayla sakinleri, “Haziran ayına geldik ancak bazı evlerimize ulaşmakta hâlâ zorlanıyoruz. Yaylada sanki kış yeni bitmiş gibi bir görüntü var. Bu manzaraya biz bile şaşırıyoruz” sözleriyle yaşanan durumu anlattı. Karla kaplı yayla evleri, sisle bütünleşen dağ manzaraları ve yemyeşil doğanın beyaz örtüyle buluşması, bölgeyi fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazibe merkezi hâline getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Didingola Yaylası’nın haziran ayında sunduğu kış manzarası bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çamlıhemşin’de haziran ayında yaşanan bu sıra dışı görüntüler, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde iklim koşullarının etkisini sürdürdüğünü ortaya koydu. Türkiye’nin en geç yaz gelen noktalarından biri olarak gösterilen Didingola Yaylası, ziyaretçilerine eşsiz doğa manzaraları sunmaya devam ediyor.

Haber: Yavuz Günay

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Son Dakika Yerel Çamlıhemşin’de haziran ayında kış manzarası - Son Dakika

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