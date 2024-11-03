Çamura Saplanan Motosikletliye Jandarma Yardım Etti - Son Dakika
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Yerel

Çamura Saplanan Motosikletliye Jandarma Yardım Etti

Karabük'te bisiklet festivalinde çamura saplanan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

03.11.2024 19:52
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Çamura saplanan motosikletlinin yardımına jandarma yetişti

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bisiklet festivaline katılan ve orman yolunda çamura saplanan motosikletin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 4. Karabük Bisiklet Festivali ikinci gününde devam etti.

Türkiye'nin 17 ilinden 95 sporcunun katıldığı festivalin ikinci gününde orman parkuru ile devam etti. Bisiklet tutkunlarına eşlik eden bir motosiklet orman yolunda çamura saplandı. Sürücü ve arkadaşlarının çabalarına rağmen çıkarılamayan motosikletin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Aracın arkasına bağlanan halat yardımıyla motosiklet saplandığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çamura Saplanan Motosikletliye Jandarma Yardım Etti - Son Dakika

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